Almanya Milli Takımı'nın büyük pişmanlığı Can Uzun

Almanya Milli Takımı'nda Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcumuz Can Uzun pişmanlığı yaşanıyor.

ALMANYA'DA CAN UZUN PİŞMANLIĞI

Almanya Futbol Federasyonu Sportif Direktörü Rudi Völler, 19yaşındaki golcü oyuncu Can Uzun'un performanslarını hayranlıkla izlerken bir yandan da burukluk yaşıyor. Federasyon, Can Uzun'u uzun süre boyunca milli takım için ikna etmeye çalışmış ancak Can Uzun 2024 yılında milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmıştı.

"GÖZLERİM DOLUYOR"

Can Uzun ile ilgili konuşan Völler, "Onu her hafta televizyonda izleyince gözlerim doluyor. Çünkü biz de ondan tam olarak bunu bekliyorduk. Harika bir oyuncu. Elbette biraz içim burkuluyor ama gurur da duyuyorum." dedi.

"ÇOK KARARSIZDI KALDI''

Can Uzun'un milli takım tercihinde çok kararsız olduğunu dile getiren Rudi Völler, "Babası ve menajeriyle çok iyi bir toplantımız olmuştu, gerçekten çok kararsız kaldı. Ama sonunda tercihini yaptı. Bunu da saygıyla karşılamak gerek." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Eintracht Frankfurt formasıyla bu sezon 8 maça çıkan Can, 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.