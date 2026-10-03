Almanya Genç Milli Yüzme Takımı Erzurum'da 18 günlük yüksek irtifa kampına başladı

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ALMANYA Genç Milli Yüzme Takımı, yüksek irtifa kampı için geldiği Erzurum'da Avrupa ve uluslararası organizasyonlara hazırlanıyor. 5'inci kez Erzurum'u tercih eden Almanlar, 18 gün sürecek kampla oksijen depolayacak.

Almanya Genç Milli Yüzme Takımı, 15 sporcudan oluşan kadrosuyla Erzurum'da yüksek irtifa kampına başladı. Yüksek irtifası, tesisleri, yüzme havuzu ve yemek imkanları nedeniyle 5'inci kez Erzurum'da kampa gelen Alman milli takımı, şehirden ve ortamdan hayli memnun. Palandöken ilçesindeki olimpik yüzme havuzunda çalışan yüzücüler, düzenlenecek yarışmalara hazırlıklarını sürdürüyor.

Almanya Genç Milli Takımı Başantrenörü Carsten Goosses, Erzurum'a daha önce de kamp için geldiklerini belirterek, " Erzurum'a 5'inci gelişimiz. Yüksek irtifadan dolayı Erzurum'u seçiyoruz. Tesisler, havuz ve yemekleri çok güzel. 18 gün kamp yapacağız. 15 sporcuyla buradayız ve antrenmanlarımız iyi gidiyor" dedi.

Goosses, kampın önemli organizasyonlara hazırlık niteliğinde olduğunu ifade ederek, "Hırvatistan'da yapılacak Avrupa Gençler Şampiyonası, İsviçre'de yapılacak uluslararası şampiyona ve Almanya'da yapılacak ulusal kısa kulvar yarışları için hazırlık yapıyoruz" diye konuştu.

'ERZURUM'A İLK GELİŞİM'

Almanya Genç Milli Takımı'nın 16 yaşındaki sporcusu Zarina Selimoviç, Erzurum'a milli takımla ilk kez geldiğini söyledi. Yaklaşık 10 yıldır yüzme sporuyla ilgilendiğini belirten Selimoviç, 2 yıldır milli takım forması giydiğini ifade etti. Antrenmanların iyi gittiğini söyleyen Selimoviç, Almanya'da katıldığı yarışmalarda yaklaşık 300 madalya kazandığını belirtti. Selimoviç, 2025 yılında düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde (EYOF) 200 metre serbestte üçüncü olduğunu, 2026 yılında düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda ise dördüncü sırada yer aldığını söyledi.

Almanya Genç Milli Takımının Erzurum kampı 18 gün sürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı