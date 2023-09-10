Almanya, FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası'nda Şampiyon Oldu

Almanya, FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası finalinde Sırbistan'ı 83-77 mağlup ederek şampiyon oldu. Almanya, tarihinde ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Almanya, FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası finalinde Sırbistan'ı 83-77 mağlup ederek şampiyon oldu.

FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası finalinde Almanya ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Filipinler'deki Mall Of Asia Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 47-47 eşitlikle geçildi. İkinci yarıda daha etkili bir performans sergileyen Almanya, 83-77'lik skorla galip geldi ve tarihinde ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. Öte yandan Almanya, turnuvayı namağlup olarak bitirdi. Mücadelenin en skorer ismi ise Almanya'da 28 sayı kaydeden Dennis Schröder oldu.