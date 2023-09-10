Almanya, FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası'nda Şampiyon Oldu
Almanya, FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası finalinde Sırbistan'ı 83-77 mağlup ederek şampiyon oldu. Almanya, tarihinde ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.
Almanya, FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası finalinde Sırbistan'ı 83-77 mağlup ederek şampiyon oldu.
FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası finalinde Almanya ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Filipinler'deki Mall Of Asia Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 47-47 eşitlikle geçildi. İkinci yarıda daha etkili bir performans sergileyen Almanya, 83-77'lik skorla galip geldi ve tarihinde ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. Öte yandan Almanya, turnuvayı namağlup olarak bitirdi. Mücadelenin en skorer ismi ise Almanya'da 28 sayı kaydeden Dennis Schröder oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor