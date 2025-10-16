Alman devinden Fenerbahçe'yi yıkan haber

Son dönemde adı eski takımı Fenerbahçe ile anılan Kim Min Jae'nin Bayern Münih'ten devre arasında ayrılması beklenmiyor.

KENDİSİNİ RAHAT HİSSEDİYOR

Alman basınından Bild'in haberine göre, Bayern Münih forması giyen Kim Min Jae, takımdaki durumundan memnun ve ayrılmayı düşünmüyor.

28 yaşındaki futbolcunun, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla olan ilişkilerinin son derece iyi olduğu, kulüp ortamında da kendini rahat hissettiği belirtildi.

BAYERN DE MEMNUN

Haberde, Bayern Münih yönetiminin de oyuncudan memnun olduğu vurgulandı. Kulüp içinde Kim Min Jae'nin disiplini, profesyonelliği ve bağlılığı takdir toplarken, ocak ayında bir ayrılığın gündemde olmadığı aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Bu sezon 6 maçta forma giyen ve 1 asist yapan Kim Min Jae'nin piyasa değeri 32 milyon euro seviyesinde. Güney Koreli futbolcunun Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.