Alman derbisinde 3 gol, kazanan Bayern Münih

Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Bayern Münih ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan maçıBayern Münih, 2-1 kazandı.

3 GOLLÜ DEV MAÇ

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Harry Kane ve 78. dakikada Michael Olise attı. Borussia Dortmund'un tek golünü 84. dakikada Julian Brandt kaydetti. İngiliz golcü Harry Kane, bu sezon ligdeki 12 golüne ulaştı.

7'DE 7 İLE LİDERLİĞİNE DEVAM ETTİ

Bu sonuçla birlikte 7'de 7 yapan Bayern Münih, ligde 21 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü. Borussia Dortmund ise ilk kez kaybederek 14 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach deplasmanına gidecek. Borussia Dortmund, sahasında Köln'ü ağırlayacak.