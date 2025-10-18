Haberler

Alman derbisinde 3 gol, kazanan Bayern Münih

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Alman derbisinde 3 gol, kazanan Bayern Münih
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Bundesliga 7. hafta maçında Bayern Münih, sahasında ağırladığı Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup etti. Ligde 7'de 7 yapan Bayern, liderliğini sürdürdü.

Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Bayern Münih ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan maçıBayern Münih, 2-1 kazandı.

3 GOLLÜ DEV MAÇ

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Harry Kane ve 78. dakikada Michael Olise attı. Borussia Dortmund'un tek golünü 84. dakikada Julian Brandt kaydetti. İngiliz golcü Harry Kane, bu sezon ligdeki 12 golüne ulaştı.

Alman derbisinde 3 gol, kazanan Bayern Münih

7'DE 7 İLE LİDERLİĞİNE DEVAM ETTİ

Bu sonuçla birlikte 7'de 7 yapan Bayern Münih, ligde 21 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü. Borussia Dortmund ise ilk kez kaybederek 14 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach deplasmanına gidecek. Borussia Dortmund, sahasında Köln'ü ağırlayacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan kapı yeniden açılıyor
Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki: Tayyip Bey aleyhine konuşunca böyle oluyor

Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki
Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı

Sadece balık tutmak istemişti... Hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesinin sevgilisinin kafasını kesti, beynini blenderda öğüttü

Korkunç olay! Annesinin sevgilisinin kafasını kesip blenderda öğüttü
Düğünden sonra altınları çantaya dolduran damat, soluğu kuyumcuda aldı

Düğünden sonra altınları çantaya doldurup kuyumcuya koştu
Çarşaf giyip metroda dolaşan erkek gözaltına alındı

Çarşaf giyen erkek gözaltına alındı, ilginç gerçek ortaya çıktı
2 kiloluk altın zincir krizi! Ünlü rapçi Mısır gümrüğünde gözaltına alındı

2 kiloluk altın krizi! Ünlü rapçi havalimanında gözaltına alındı
Annesinin sevgilisinin kafasını kesti, beynini blenderda öğüttü

Korkunç olay! Annesinin sevgilisinin kafasını kesip blenderda öğüttü
Araç satışlarına yeni harç geliyor

Araç alıp satacaklara kötü haber! Kasım ayında yürürlüğe giriyor
Beşiktaş taraftarından 3 futbolcuya tepki

Stat karıştı! 3 futbolcuya büyük tepki
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Çimento fabrikasında feci patlama! Bir kişi hayatını kaybetti

Çimento fabrikasında korkutan patlama! Acı haber geldi
Ne maç ama! Barcelona mutlu sona 90+3'te ulaştı

El Clasico öncesi muhteşem son! Tam maç bitti derken...
Diyarbakır'daki törende protokol krizi! DEM'li eş başkanlar salonu terk etti

DEM'li eş başkanlara salonu terk ettiren kriz
İsrail'den Suriye'de tehlikeli hamle

İsrail'den tepki çekecek bir hamle daha! Bu kez hedef Suriye
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.