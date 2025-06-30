Allan Saint-Maximin, yeni takımına imzayı atıyor

Sezon başında Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer olan ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Allan Saint-Maximin, Al Ahli'ye geri dönmüştü. Fransız oyuncunun yeni takımı belli oluyor.

KOMŞU YUNANİSTAN'A GİDİYOR

Yunan basınında yer alan haberlere göre; Yunan devi Olympiakos, Fransız yıldız Allan Saint-Maximin'i kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürürken oyuncuyla yapılan pazarlıklarda anlaştı. Haberde, iki tarafın maaş konusunda uzlaşmaya vardığı belirtildi. Olympiakos'un Al Ahli ile bonservis ücreti konusunda da anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Sarı-laciverli formayla 31 maça çıkan deneyimli oyuncu, bu maçlarda 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.