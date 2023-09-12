ALKÜ Öğrencisi Salih Korkmaz, Yeni Bir Rekora İmza Attı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli atlet Salih Korkmaz, 5 bin metre büyük erkekler yürüyüş branşında yeni bir rekora imza attı. Korkmaz, Büyük Erkekler kategorisinde rekor kırarak birinciliğe ulaştı ve Türkiye rekorunu yeniledi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli atlet Salih Korkmaz, 5 bin metre büyük erkekler yürüyüş branşında yeni bir rekora imza attı.

Atletizm Federasyonu'nun 2023 faaliyet programında yer alan Spor Toto Kulüplerarası Yürüyüş Yarışları'nın finalleri İzmir Atatürk Stadyumu'nda yapıldı. Yarışlarda Salih Korkmaz, Büyük Erkekler kategorisinde rekor kırarak birinciliğe ulaştı.

Macaristan'daki dünya şampiyonasında 20 km'de olimpiyat kotası alan Salih Korkmaz, 5 bin metre erkekler yürüyüş yarışında 19.10.3'lük derecesi ile Türkiye rekorunu yeniledi. Milli sporcu, böylece elinde bulundurduğu 19.30'luk süresini 20 saniye geliştirdi. Rekorun ilgili talimatlar ile onaylandıktan sonra sisteme ekleneceği kaydedildi.

Rektör Türkdoğan'dan tebrik

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Salih Korkmaz'ın elde ettiği başarısında ALKÜ Ailesi olarak büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Salih göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Tebrikler Salih. Elde ettiğin başarılar sayesinde yoğun mesaimiz arasında bizlere moral oluyorsun. Seni kutlar, başarılarının devamını dilerim" dedi.

Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandırmıştı

Çin'de düzenlenen 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda ALKÜ öğrencisi ve milli sporcu Salih Korkmaz, 20 km yürüyüş branşında Türkiye'ye altın madalya kazandıran ve adını tarihe yazdıran ilk Türk sporcu olma başarısı elde etmişti. - ANTALYA