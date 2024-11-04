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ALKÜ Öğrencileri Yamaç Paraşütü Şampiyonasında Başarı Elde Etti

ALKÜ Öğrencileri Yamaç Paraşütü Şampiyonasında Başarı Elde Etti
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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencileri, 13. FAI Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Test Yarışması'nda çeşitli dereceler elde ederek üniversitelerine katkı sağladılar. Yarışmada 20 öğrenci gönüllü olarak görev aldı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencileri 13. FAI Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Test Yarışması'nda (CAT1) dereceler elde ederken, aynı zamanda ALKÜ'den 20 öğrenci de yarışmada gönüllü olarak görev aldı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) spor ve sporcuya verdiği desteklerin meyvelerini her geçen gün artırarak almaya devam ediyor. 2025 yılı Ekim ayında Alanya'da yapılması planlanan 13. FAI Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın test yarışması (CAT1) yapıldı. Yarışmaya ALKÜ öğrencilerinin başarısı ve verdikleri destekler damga vurdu. 13. FAI Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Test Yarışması (CAT1) yedi ülkeden 40 sporcu katılımıyla 1-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi.

ALKÜ yarışmaya damga vurdu

Kadınlar, erkekler ve takımlar kategorilerinde yapılan test yarışmasında erkekler yarışmasında Türk Sporcular kürsünün ilk üç sırasında yer alırken, ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden Ali Yılmazoğlu ikinci, Ali Zaimoğlu ise üçüncü oldu. Ayrıca takımlar yarışmasında Ali Yılmazoğlu ve Ömer Faruk Karaoğlan'ın yarıştığı takım birinci olurken Ali Zaimoğlu'nun bulunduğu takım ise ikincilik elde etti. ALKÜ öğrencilerinden Hamit Şek yarışmanın Güvenlik Direktörü olarak görev yaparken Uluslararası Hedef Hakemi ise yine ALKÜ öğrencisi Recep Aykut oldu. Alanya'da yapılan birçok ulusal ve uluslararası organizasyonlara gönüllü destek veren ALKÜ öğrencileri bu yarışmada Arş. Gör. Onur Ceyhan koordinasyonunda 20 öğrenci ile gönüllü görev aldılar.

Rektör Türkdoğan: "Alkü olarak gurur duyuyoruz"

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, yamaç paraşütü alanında en üst düzey yarışma olan 13. FAI Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 2025 yılında Alanya'da yapılacağını hatırlatarak, şampiyonaya büyük bir hazırlık içinde olduklarını söyledi. Özellikle yamaç paraşütü sporu alanında Türk Hava Kurumu ile ALKÜ arasında yapılan iş birliği protokolü sonrası ve Spor Bilimleri Fakültesinin bölgesel odaklı öğrenci tercihlerinin meyvelerini almaya başladığını söyleyen Rektör Türkdoğan, "Spor Bilimleri Fakültesi hocalarımızın destekleri ve kaliteli yönetim anlayışıyla doğru öğrencileri üniversitemize kazandırıp onları Türk Hava Kurumu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve yereldeki işletmelerle yaptığımız iş birlikleri sayesinde yamaç paraşütü gibi bir branşta yetiştirip sporcu, antrenör ve yönetici olarak görmek mutluluk vericidir. Böyle büyük bir şampiyonanın ev sahipliği gururunun yanında test yarışmalarında, organizasyon ekibinde, kürsüde ve gönüllü gençlerle ALKÜ adına destek vermek ayrı bir gurur yaşattı. Başta ülkemizin ve üniversitemizin adını üst sıralara taşıyan başarılı olan tüm sporcularımızı, organizasyonda görev yapan öğrencilerimizi, gönüllülerimizi, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş ve ekibini kutluyor başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Öte yandan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş yarışmada kürsüye çıkan sporcuların madalya ve kupalarını vererek; gönüllü öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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