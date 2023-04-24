Alioski'nin maç sonu yaptığı açıklamaya taraftar ateş püskürdü: Dalga mı geçiyorsun?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kadıköy'de İstanbulspor'la 3-3 berabere kaldı. Galatasaray'ın 2 puan bıraktığı haftada Fenerbahçe de takıldı. Sarı-Lacivertlilerin sol beki Ezgjan Alioski, maç sonu taraftara umut dağıttı. Taraftarlar Alioski'nin açıklamalarına ateş püskürdü.

İşte Alioski'nin açıklamaları:

"İstediğimiz gibi bitiremedik. Avantajımız olacaktı kazansaydık. Her şey bitmedi. Daha oynayacağımız maçlar var. Sezon daha bitmedi. Bizler açısından çok zor bir akşamdı. Yaralandık, üzüldük. Bizler inanmaya devam edeceğiz. Futbol böyle bir şey. Daha önce de karakter gösterdik. Geriden gelip kazandığımız maçlar vardı.

"İNANIYORUZ, SAVAŞACAĞIZ"

Bu karakteri gösterdik ama bugün maalesef şans bizden yana değildi. Biz savaşmaya devam edeceğiz. Umut daima var. Sezon sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Sonraki maça hazırlanmalıyız. Bu kayıptan sonra sakin kalmamız, kafaları kaldırmamız gerekiyor. Daha 5 maç oynayacağız. İnanıyoruz, sonuna kadar mücadele edeceğiz."

Sosyal medyada Alioski'ye gelen bazı tepkiler: