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Aliağaspor ve Pazarspor Golsüz Berabere Kaldı

Aliağaspor ve Pazarspor Golsüz Berabere Kaldı
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TFF 3. Lig'in 6. haftasında Aliağaspor, sahasında Pazarspor ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelede her iki takım da gol atamadı, Aliağaspor'un Oktay Kancı ile Pazarspor'un Ali Ekber Öz'ü kırmızı kart gördü.

TFF 3.Lig'in 6. haftasında Aliağaspor, sahasında Pazarspor ile golsüz berabere kaldı.

Hakemler: Veysel Karani, Erdi Abdulmecit Sayar, Cem Harman

Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Yusuf Erdem Gümüş, Oktay Kancı, Emirhan Karagülle (Adnan Demir dk. 17), Hakan Demir (Mustafa Saymak dk. 86), Berkay Görmez (Hasan Çelik dk. 69), Berk Ali Nizam (Ahmet Uzun dk. 46), Oğuzhan Yıldırım, Doğukan Nelik, Necati Özdemir, Mehmet Fuat Gölbaşı

Pazarspor: Salih Şenbaş, Emre Akgün, Ali Ekber Öz, Berkehan Biçer, Furkan Yılgın, Yavuz Alemdar, Erhan Şengül, Sefa Tunç, Göktuğ Yılmaz (Emre Kalkan dk. 86), Bekir Mustafa Meral (Bertan Özkan dk. 46), Mustafa Sol (Hacı Şükrü Çiçek dk. 90)

Kırmızı kartlar: Oktay Kancı (dk 14) (Aliağaspor FK), Ali Ekber Öz (dk. 55) (Pazarspor)

Sarı kartlar: Oğuzhan Yıldırım, Yusuf Erdem Gümüş, Mustafa Saymak (Aliağaspor FK), Furkan Yılgın (Pazarspor) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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