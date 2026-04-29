Aliağa play-off'ta Muş Spor'u ağırlıyor

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta normal sezonun bitimine 1 maç kala şampiyonluğu kaptırdığı Bursaspor'a son hafta evinde 5-0 yenilerek 2'nci sıradan 4'üncü basamağa gerileyen ve play-off öncesi saha avantajını kaybedince teknik direktör değişimine giden Aliağa Futbol, yarın play-off 1'inci Tur ilk maçında Muş Spor'u konuk edecek. Aliağa Atatürk Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı Ömer Tolga Güldibi yönetecek. İzmir temsilcisinde Polat Çetin'in yerine hafta başında göreve getirilen teknik direktör Çağdaş Çavuş takımın başındaki ilk maçına çıkacak.

Karşılaşmanın rövanşı 4 Mayıs Pazartesi günü Muş Şehir Stadı'nda oynanacak. Sarı-siyahlılar, Muş Spor'u elemesi halinde 2'nci Tur'da Mardin 1969-Kahramanmaraş İstiklalspor eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Normal sezonda deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Muş Spor'u evinde 4-0 mağlup eden Aliağa Futbol, play-off'ta ilk sınavında avantajlı bir skor almayı hedefliyor. Öte yandan Aliağa temsilcisi kritik maç öncesi moral yemeğinde bir araya geldi. Organizasyona Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın yanı sıra idari, teknik ekip, destek ekibi ve futbolcular katıldı.

