FIBA Avrupa Kupası: Peristeri Betsson: 61 Aliağa Petkimspor: 82
FIBA Avrupa Kupası N Grubu 3. hafta maçında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Peristeri Betsson'u 82-61 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
FIBA Avrupa Kupası ikinci tur N Grubu 3. hafta maçında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Yunanistan ekibi Peristeri Betsson'u 82-61 mağlup etti.w
Salon: Andreas Papandreou
Hakemler: Peter Zenıs (Slovakya), Primoz Pipan (Slovenya), Josip Jurcevic (Hırvatistan)
Peristeri Betsson: Nichols 9, Torre 9, Tubbergen 14, Payne 4, Tzon Ittounas, Mouratos, Thomakos, Kaklamanakis 7, Harris 13, Carius 5, Jankovic
Başantrenör: Vasileios Xanthopoulos
Aliağa Petkimspor: Whittaker 17, Franke 29, Blumbergs 6, Mustafa Kurtuldum 8, Yunus Sonsırma 5, Troy Selim Sav, Sajus 13, Floyd 4, Boran Güler
Başantrenör: Özhan Cıvgın
1. Periyot: 14-22
Devre: 36-40
3. Periyot: 48-60 - İZMİR