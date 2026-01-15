Haberler

FIBA Avrupa Kupası: Peristeri Betsson: 61 Aliağa Petkimspor: 82

FIBA Avrupa Kupası N Grubu 3. hafta maçında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Peristeri Betsson'u 82-61 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

FIBA Avrupa Kupası ikinci tur N Grubu 3. hafta maçında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Yunanistan ekibi Peristeri Betsson'u 82-61 mağlup etti.w

Salon: Andreas Papandreou

Hakemler: Peter Zenıs (Slovakya), Primoz Pipan (Slovenya), Josip Jurcevic (Hırvatistan)

Peristeri Betsson: Nichols 9, Torre 9, Tubbergen 14, Payne 4, Tzon Ittounas, Mouratos, Thomakos, Kaklamanakis 7, Harris 13, Carius 5, Jankovic

Başantrenör: Vasileios Xanthopoulos

Aliağa Petkimspor: Whittaker 17, Franke 29, Blumbergs 6, Mustafa Kurtuldum 8, Yunus Sonsırma 5, Troy Selim Sav, Sajus 13, Floyd 4, Boran Güler

Başantrenör: Özhan Cıvgın

1. Periyot: 14-22

Devre: 36-40

3. Periyot: 48-60 - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
