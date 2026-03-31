Petkimspor, Orhun Ene'yle yeni başlangıç yapacak

BASKETBOL Süper Ligi'nde son 12 maçta yalnız 2 galibiyet alabilen Aliağa Petkimspor, Özhan Çıvgın'ın yerine antrenörlük görevine getirilen A Milli Takım'ın eski çalıştırıcılarından Orhun Ene yönetiminde yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Petkimspor'la 1.5 yıllığına anlaşan tecrübeli çalıştırıcı, kalan 6 haftada maksimum galibiyeti almaya çalışacak. Ligde düşme hattındaki Karşıyaka'nın 2 galibiyet üzerinde olup bir an önce kurtuluşunu ilan etmek isteyen Petkimspor kalan maçlarını Anadolu Efes, Trabzonspor (D), Manisa Basket, Beşiktaş (D), Bahçeşehir Koleji ve Tofaş'la (D) oynayacak.

