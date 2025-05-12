Aliağa Petkimspor, Yalovaspor'u Yenerek Süper Lig'de Kalmayı Garantiledi

İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nde Avrupa arenasında da ilk kez mücadele ettiği sezonda aylarca istikrarsız sonuçlar alıp düşme korkusu yaşayan Aliağa Petkimspor son haftalarda gaza bastı. Ligde üst üste üçüncü galibiyetini küme düşmesi bir gün önce kesinleşen Yalovaspor'u deplasmanda 87-78 yenerek alan Petkimspor gelecek sezon da Süper Lig'de olmayı garantilerken Play-In şansını da artırdı. Toplam 12 galibiyete ulaşan Petkimspor son hafta kendisiyle aynı sayıda galibiyet alan Bursaspor'u deplasmanda yenerse rakibini geçip adını çok büyük oranda Play-In etabına yazdıracak.