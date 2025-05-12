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Aliağa Petkimspor, Yalovaspor'u Yenerek Süper Lig'de Kalmayı Garantiledi

Aliağa Petkimspor, Yalovaspor'u Yenerek Süper Lig'de Kalmayı Garantiledi
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Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Aliağa Petkimspor, Yalovaspor'u 87-78 yenerek düşme korkusunu atlattı ve gelecek sezon için Süper Lig'de kalmayı başardı. Üst üste aldığı galibiyetlerle Play-In şansını artırdı.

İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nde Avrupa arenasında da ilk kez mücadele ettiği sezonda aylarca istikrarsız sonuçlar alıp düşme korkusu yaşayan Aliağa Petkimspor son haftalarda gaza bastı. Ligde üst üste üçüncü galibiyetini küme düşmesi bir gün önce kesinleşen Yalovaspor'u deplasmanda 87-78 yenerek alan Petkimspor gelecek sezon da Süper Lig'de olmayı garantilerken Play-In şansını da artırdı. Toplam 12 galibiyete ulaşan Petkimspor son hafta kendisiyle aynı sayıda galibiyet alan Bursaspor'u deplasmanda yenerse rakibini geçip adını çok büyük oranda Play-In etabına yazdıracak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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