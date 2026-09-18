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Aliağa Petkimspor, Yalçın Efe Basketbol Turnuvası'nda Maroussi BC'yi 73-61 yendi

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6. Türk Telekom Yalçın Efe Basketbol Turnuvası, Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarla başladı. Aliağa Petkimspor, Yunanistan temsilcisi Maroussi BC karşısında ilk yarıyı 47-29 önde geçtiği maçı 73-61 kazandı.

6. Türk Telekom Yalçın Efe Basketbol Turnuvası, başkentte oynanan karşılaşmalarla başladı.

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Aliağa Petkimspor, Yunanistan temsilcisi Maroussi BC ile karşı karşıya geldi.

Müsabakada ilk yarıyı 47-29 üstün geçen Aliağa Petkimspor, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürerek maçı 73-61 kazandı.

Kaynak: AA
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