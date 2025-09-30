Haberler

Aliağa Petkimspor'un FIBA Europe Cup Fikstürü Belli Oldu

Aliağa Petkimspor'un FIBA Europe Cup Fikstürü Belli Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup'ta C Grubu'nda mücadele edecek. 15 Ekim'de Romanya temsilcisi CSM Corona Brasov ile başlayacak olan sezon, gruptaki diğer rakiplerle devam edecek. Petkim, grubu zirvede tamamlayarak ikinci tur gruplarına kalmayı hedefliyor.

BASKETBOLDA bu sezon Avrupa'da ülkemizi FIBA Europe Cup'ta temsil edecek Aliağa Petkimspor'un fikstürü belli oldu. Kupada C Grubu'nda yer alacak temsilcimizin rakipleri de elemelerin ardından netleşti. Avrupa sezonuna 15 Ekim'de Romanya temsilcisi CSM Corona Brasov'u ağırlayarak başlayacak temsilcimiz, ilk deplasmanına 22 Ekim'de Kıbrıs Rum Kesmi'nde Petrolina AEK karşısında çıkacak. 29 Ekim'de gruptaki diğer Romanya temsilcisi CSM CSU Oradea'yı konuk edecek Petkim, 5 Kasım'da Brasov'la deplasmanda, 12 Kasım'da Petrolina AEK'yla evinde, 19 Kasım'da Oradea'yla yine deplasmanda oynayacak. Petkimspor direkt ikinci tur gruplarına kalmak için grubunu zirvede tamamlamaya çalışacak. 10 grupta en iyi 6 grup ikincisi de kupada yoluna devam edecek. Petkim geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi

2025'in asgari ücretini nokta atışı bilen bankadan 2026 tahmini geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas'tan Gazze planına tepki: Trump'ın sunduğu 20 madde belirsizdir ve garantisi yoktur

Hamas'tan Beyaz Saray'ın duyurduğu Gazze planına ilk tepki
Otomotiv devi iflas etti

Otomotiv devi milyarlarca liralık borç nedeniyle iflas etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.