Aliağa Petkimspor'un Ev Sahipliği Yaptığı Ege Cup 2025'te Final Heyecanı

BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'un sezon öncesi ev sahipliği yaptığı hazırlık turnuvası Ege Cup 2025'te yarın üçüncülük ve final maçları oynanacak. Aliağa Belediyesi Spor Salonu'ndaki turnuvada ilk gün Türk Telekom, Merkezefendi Belediyesi Basket'i 94-67, Trabzonspor da Aliağa Petkimspor'u 74-72 mağlup etti. Yarın aynı salonda saat 13.00'te Petkimspor ile Merkezefendi üçüncülük, 15.30'da ise Türk Telekom ve Trabzonspor final maçı oynayacak. Tribüne girişler ücretsiz olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor