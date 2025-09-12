Haberler

Aliağa Petkimspor'un Ev Sahipliği Yaptığı Ege Cup 2025'te Final Heyecanı

Aliağa Petkimspor'un Ev Sahipliği Yaptığı Ege Cup 2025'te Final Heyecanı
Aliağa Petkimspor'un düzenlediği Ege Cup 2025'te final ve üçüncülük maçları yarın oynanacak. Türk Telekom, Merkezefendi Belediyesi Basket ve Trabzonspor'un katıldığı turnuvada, üçüncülük maçı saat 13.00'te, final maçı ise 15.30'da gerçekleştirilecek. Girişler ücretsiz.

BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'un sezon öncesi ev sahipliği yaptığı hazırlık turnuvası Ege Cup 2025'te yarın üçüncülük ve final maçları oynanacak. Aliağa Belediyesi Spor Salonu'ndaki turnuvada ilk gün Türk Telekom, Merkezefendi Belediyesi Basket'i 94-67, Trabzonspor da Aliağa Petkimspor'u 74-72 mağlup etti. Yarın aynı salonda saat 13.00'te Petkimspor ile Merkezefendi üçüncülük, 15.30'da ise Türk Telekom ve Trabzonspor final maçı oynayacak. Tribüne girişler ücretsiz olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
