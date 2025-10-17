Aliağa Petkimspor, Türk Telekom Maçında Çıkış Peşinde

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftayı galibiyetle tamamladıktan sonra son iki maçında Fenerbahçe ve Galatasaray'a mağlup olan Aliağa Petkimspor yarın Türk Telekom deplasmanında çıkışa geçmeye çalışacak. Ankara Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Türk Telekom'un ligde henüz galibiyeti bulunmuyor. Petkim, hafta içi FIBA Europe Cup'taki ilk maçında CSM Corona Brasov'u yenip Avrupa'ya iyi başlamıştı.

