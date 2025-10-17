Haberler

Aliağa Petkimspor, Türk Telekom Maçında Çıkış Peşinde

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol Süper Ligi'nde son iki maçında Fenerbahçe ve Galatasaray'a kaybeden Aliağa Petkimspor, yarın Türk Telekom deplasmanında galibiyet arayacak. Türk Telekom’un ligde galibiyeti yok.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftayı galibiyetle tamamladıktan sonra son iki maçında Fenerbahçe ve Galatasaray'a mağlup olan Aliağa Petkimspor yarın Türk Telekom deplasmanında çıkışa geçmeye çalışacak. Ankara Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Türk Telekom'un ligde henüz galibiyeti bulunmuyor. Petkim, hafta içi FIBA Europe Cup'taki ilk maçında CSM Corona Brasov'u yenip Avrupa'ya iyi başlamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Abdullah Öcalan'dan umut hakkı çıkışı: Bagajın kaldırılması lazım

Öcalan'dan 'umut hakkı' tartışmasıyla ilgili gündem olacak sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk gözünü Fatih Terim'in rekoruna dikti

Okan Buruk gözünü Fatih Terim'e dikti
Bir an bile acımadı! İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar

İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar
Şirket tarihinin en büyük geri çağırması! Otomotiv devi 115 bin araç için alarm verdi

Otomotiv devi 115 bin aracı geri çağırdı, kalite tartışması alevlendi
Kayyum atanan otelle ilgili dikkat çeken çıkış: Temiz medya istiyoruz, kalanlar açıklansın

"Temiz medya istiyoruz, kimlerin orada kaldığı açıklansın"
Okan Buruk gözünü Fatih Terim'in rekoruna dikti

Okan Buruk gözünü Fatih Terim'e dikti
Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan Galatasaray'a yeşil ışık

Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan G.Saray'a yeşil ışık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısının ardından SDG, Şam yönetimi ile anlaştı

Erdoğan'ın uyarısının ardından YPG'den beklenen adım geldi
Yüzde 50'ye varan indirimle mücevherat fırsatı! 16 bin TL'lik takı 6 bin TL'ye maliyetine satışta

Altın ve mücevherde büyük indirim! 16 binlik takı 6 bine satışta
Markette oğlunu tekmeleyen babanın ifadesi ortaya çıktı

Markette oğlunu tekmeleyen vicdansız baba kendini böyle savundu
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak

Son kararını verdi! Yine günlerce konuşulacak
Burcu Biricik kızı Luna ile görüntülendi: Anne-kız benzerliği şaşırttı

Uzun süre sonra ilk kez kızıyla görüntülendi! Benzerlik şaşırttı
Kendi şarkısını duyunca dayanamadı! Sefo bornozuyla balkona fırladı

Dışarıdan gelen sesi duyan Sefo, bornozla balkona fırladı
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.