Aliağa Petkimspor, Troy Selim Şav ile Anlaşma Yeniledi

Aliağa Petkimspor, Troy Selim Şav ile Anlaşma Yeniledi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Aliağa Petkimspor, forvet Troy Selim Şav ile bir sezon daha anlaştığını duyurdu. Şav, bu sezon 6,0 sayı ve 3.3 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, iç transferde Troy Selim Şav ile yeniden anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Troy Selim Şav, tüm enerjisi ile hedef yolcuğumuzda bir sezon daha bizimle." ifadelerine yer verildi.

27 yaşındaki forvet Troy Selim Şav, bu sezon Petkimspor'da 6,0. sayı, 3.3 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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