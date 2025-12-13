Petkimspor'un evinde rakibi Trabzonspor
TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Anadolu Efes'i deplasmanda mağlup ederek çıkışa geçen Aliağa Petkimspor yarın Trabzonspor'u ağırlayacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki maç saat 15.30'da başlayacak. Ligde Petkimspor'un 10 haftada 4 galibiyeti, Trabzonspor'un 5 galibiyeti bulunuyor. Petkim hafta içinde FIBA Europe Cup'ta Dinamo Sassari'yi İtalya deplasmanında mağlup etmeyi başarmıştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor