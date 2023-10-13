Aliağa Petkimspor Takım Kaptanı Yunus Emre Sonsırma Ameliyat Oldu

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'un takım kaptanı Yunus Emre Sonsırma, sağ el parmağından ameliyat oldu. Sakatlığıyla ilgili açıklama yapan kulüp, Sonsırma'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da takım kaptanı Yunus Emre Sonsırma, sağ el parmağından ameliyat oldu. Petkim, geçen hafta Bahçeşehir Koleji deplasmanında sakatlanan tecrübeli oyun kurucunun sağlık durumuyla ilgili, "7 Ekim Cumartesi günü oynadığımız Bahçeşehir Koleji maçında sağ el parmağından sakatlanan ve sonrasında başarılı bir operasyon geçiren takım kaptanımız Yunus Emre Sonsırma'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede parkelere dönmesini umuyoruz" açıklamasını yaptı.