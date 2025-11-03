Haberler

Aliağa Petkimspor, Süper Lig'de İkinci Galibiyetini Aldı

Güncelleme:
FIBA Europe Cup'ta liderliğe yükselen Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde de Büyükçekmece'yi mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

FIBA Europe Cup'ta geçen hafta evinde CSM CSU Oradea'yı yenerek grubunda liderliğe yükselen Aliağa Petkimspor çıkışını Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde de sürdürdü. Ligde üst üste ikinci galibiyetini Büyükçekmece'yi deplasmanda 89-85 yenerek alan Petkim, 6 haftada 3 galibiyete ulaştı.

Ligde 3 maçlık yenilgi serisinin ardından toparlanan Aliağa ekibinde Antrenör Özhan Çıvgın, yıllarca çalıştırdığı eski takımı Büyükçekmece'yi deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Çıvgın'la birlikte daha önce Büyükçekmece'de forma giyen Petkimsporlu Frankie 23 sayı, Sajus ise 16 sayıyla eski takımlarının fişini çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
