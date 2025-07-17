Aliağa Petkimspor, Stanley Whittaker'ı Transfer Etti

Aliağa Petkimspor, Stanley Whittaker'ı Transfer Etti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Aliağa Petkimspor, Amerikalı oyun kurucu Stanley Whittaker'ı kadrosuna kattı. Önceki sezon VTB Ligi'nde gösterdiği performansla dikkat çeken Whittaker, dış transferle takıma dahil oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Jehyve Floyd'un ardından 31 yaşındaki ABD'li oyun kurucusu Stanley Whittaker'ı renklerine bağladı.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Aliağa Petkimspor, dış transferde Stanley Whittaker'ı kadrosuna dahil etti. 1.83 boyundaki tecrübeli basketbolcu, geçtiğimiz sezon Rusya'nın VTB Ligi takımlarından Uralmash forması giydi. Burada gösterdiği performansla dikkat çeken Whittaker, sezonu 16 sayı, 7 asist ve 2 top çalma ortalamalarıyla tamamladı. Whittaker, daha önce Avusturya, Almanya, İtalya, Litvanya ve ABD gibi ülkelerde de basketbol oynamıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Avusturya Ligi MVP'si, geçtiğimiz sezon VTB Ligi ekiplerinden Uralmash formasıyla 16 sayı – 7 asist – 2 top çalma ortalamalarıyla mücadele eden etkili point guard Stanley Whittaker, #BirlikteHedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı!" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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