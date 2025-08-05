Aliağa Petkimspor, Sean McDermott'ı Kadrosuna Kattı
Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Aliağa Petkimspor, Karşıyaka'dan transfer ettiği ABD'li forvet Sean McDermott ile anlaştı. McDermott, 2020-2021 sezonunda NBA'de 18 maça çıktı ve Avrupa kariyerine İtalya'da başladı.
YENİ sezonda Basketbol Süper Ligi'nin yanı sıra Avrupa'da FIBA Europe Cup'a katılacak İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, transferde geçen yıl Karşıyaka'da forma giyen ABD'li forvet Sean McDermott'ı kadrosuna kattı. 29 yaşında, 1.98 boyundaki McDermott 2020-21'de Memphis formasıyla 18 NBA maçına çıktı. Avrupa kariyerine İtalya'nın Varese takımında başlayan McDermott, geçen sezon başında Karşıyaka'ya geldi. Ligde 12 maçta 6.3 sayı, 2.8 ribaund, 1.0 asist ortalamalarıyla oynayan basketbolcu kulüpteki ekonomik sorunlar üzerine sezon ortasında Trieste'ye transfer oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor