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Aliağa Petkimspor, Ozan Yılmaz'ı renklerine bağladı

Aliağa Petkimspor, Ozan Yılmaz'ı renklerine bağladı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Aliağa Petkimspor, geçen sezon Esenler Erokspor'da oynayan 23 yaşındaki oyun kurucu Ozan Yılmaz ile anlaştığını duyurdu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, geçen sezon Esenler Erokspor'da forma giyen oyun kurucu Ozan Yılmaz ile anlaştı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, son olarak Esenler Erokspor forması giyen 23 yaşındaki oyun kurucu Ozan Yılmaz'ı transfer ettiğini duyurdu. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Esenler Erokspor forması giyen genç oyun kurucu Ozan Yılmaz, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı" ifadelerine yer verildi.

Karşıyaka altyapısında yetişen Ozan Yılmaz; Finalspor, Gemlik, Limaspor, İstanbul Basket, Karşıyaka ve Esenler Erokspor kulüplerinde forma giydi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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