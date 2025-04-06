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Aliağa Petkimspor, Merkezefendi'yi 82-78 Yenerek Galip Geldi

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 82-78'lik sonuçla mağlup etti. Maçın periyotları oldukça çekişmeli geçti.

Salon: ENKA

Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Alper Gökçebel

Aliağa Petkimspor: Russell 7, Tyree 10, Yavuz Gültekin 6, Aldridge 12, Echenique 16, Dotson 8, Van Beck 12, Williams 4, Troy Selim Şav 7

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Vanwijn 9, Bleijenbergh 10, Egemen Güven 16, McLemore 17, Egehan Arna 8, Moody 13, Nnaji 5, Arca Tülüoğlu, Newman, Metin Türen

1. Periyot: 17-14

Devre: 34-35

3. Periyot: 60-60

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasına Aliağa Petkimspor, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 82-78 yendi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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