Aliağa Petkimspor, Merkezefendi'yi 82-78 Yenerek Galip Geldi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 82-78'lik sonuçla mağlup etti. Maçın periyotları oldukça çekişmeli geçti.
Salon: ENKA
Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Alper Gökçebel
Aliağa Petkimspor: Russell 7, Tyree 10, Yavuz Gültekin 6, Aldridge 12, Echenique 16, Dotson 8, Van Beck 12, Williams 4, Troy Selim Şav 7
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Vanwijn 9, Bleijenbergh 10, Egemen Güven 16, McLemore 17, Egehan Arna 8, Moody 13, Nnaji 5, Arca Tülüoğlu, Newman, Metin Türen
1. Periyot: 17-14
Devre: 34-35
3. Periyot: 60-60
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasına Aliağa Petkimspor, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 82-78 yendi.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor