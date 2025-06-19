Aliağa Petkimspor, Litvanyalı Pivot Martynas Sajus'u Transfer Etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Aliağa Petkimspor, geçtiğimiz sezon başarılı bir performans sergileyen Litvanyalı pivot Martynas Sajus ile anlaştı. Sajus, yeni takımında hedefe ulaşmak için mücadele edecek.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Litvanyalı oyuncu Martynas Sajus'u kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Onvo Büyükçekmece formasıyla 12,1 sayı ve 6 ribaunt ortalaması tutturan pivot Martynas Sajus, 'Birlikte Hedefe' yolculuğumuz için aramıza katıldı." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor