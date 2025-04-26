Aliağa Petkimspor, Küme Düşme Korkusuyla Galatasaray'a Konuk Oluyor
Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, zorlu Galatasaray deplasmanında küme düşme korkusunu aşmak için mücadele edecek. Son 7 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Petkimspor, 4 maçı kalan süreçte hayati bir karşılaşmaya çıkıyor.
BASKETBOL Süper Ligi'nde bitime 4 maç kala küme düşme korkusunu üzerinden atamayan Aliağa Petkimspor yarın Galatasaray deplasmanına çıkacak. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Ligde son 7 haftada 6 mağlubiyet alan Petkimspor toplam 9 galibiyetle son 4 maça düşme hattının tek galibiyet üzerinde girdi. Galatasaray ise 14 galibiyetle 6'ncı basamakta yer alıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor