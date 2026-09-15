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Aliağa Petkimspor, hazırlık maçında Karşıyaka’yı mağlup etti

Aliağa Petkimspor, hazırlık maçında Karşıyaka’yı mağlup etti
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Karşıyaka Basketbol ile Aliağa Petkimspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Karşıyaka Basketbol ile Aliağa Petkimspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Yeşil-kırmızılıların ev sahipliğinde oynanan müsabakayı Aliağa Petkimspor 86-79'luk skorla kazanmayı başardı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka ile Aliağa Petkimspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan ve taraftara kapalı gerçekleştirilen mücadelede Aliağa Petkimspor, rakibini 86-79 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 24-22 önde tamamlayan konuk ekip, ikinci çeyrekte farkı açarak soyunma odasına 47-34 üstün gitti. Üçüncü periyotta Karşıyaka'nın etkili oyununa rağmen Aliağa Petkimspor, son çeyreğe 65-56 önde girdi. Dördüncü periyotta da üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, mücadeleden 86-79 galip ayrıldı.

Müsabakanın en skorer ismi 17 sayı üreten Karşıyakalı Briante Weber oldu. Aliağa Petkimspor'da Khyri Thomas ve Keandre Cook 16'şar sayıyla galibiyette önemli rol oynadılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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