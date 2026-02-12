Petkimspor'un rakibi son şampiyon Bilbao

FIBA Europe Cup 2'nci Tur N Grubu'nda son hafta evinde büyük bölümünü önde götürdüğü maçta Yunan ekibi Peristeri'ye 87-85 yenilerek grup liderliğini rakibine kaptıran Aliağa Petkimspor daha önce garantilediği çeyrek finalde kupanın son şampiyonu İspanya temsilcisi Bilbao Basket'le eşleşti. Europe Cup'ı geçen sezon final eşleşmesinde PAOK'u geçerek tarihinde ilk kez kazanmayı başaran İspanyol temsilcisi bu sezon da organizasyonda oynadığı 12 maçta 11 galibiyet aldı. Bilbao, 2'nci Tur M Grubu'nu 6'da 6'yla lider tamamladı.

N Grubu'nda 4'te 4 yapıp çeyrek finali garantiledikten sonra ayağına kadar gelen fırsatı teperek önce Zaragoza'ya deplasmanda, ardından liderlik maçında Peristeri'ye evinde yenilerek zirveyi kaybeden Petkimspor eşleşmeye saha dezavantajıyla çıkacak. Güçlü rakibini 11 Mart'la ağırlayacak temsilcimiz, 18 Mart'ta ise İspanya'da rövanşı oynayacak. Aliağa Petkimspor rakibini elerse yarı finalde Falco Szombathely BK-KK Bosna BH eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.