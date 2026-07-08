Haberler

Aliağa Petkimspor, Yusuf Gündüz'ü renklerine bağladı

Aliağa Petkimspor, Yusuf Gündüz'ü renklerine bağladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, geçtiğimiz sezon Bandırma Bordo Basketbol forması giyen 22 yaşındaki pivot Yusuf Gündüz ile anlaştı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, geçtiğimiz sezon Bandırma Bordo Basketbol forması giyen genç pivot Yusuf Gündüz'ü kadrosuna kattı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Aliağa Petkimspor, pota altına takviye yaptı. İzmir ekibi, son olarak Bandırma Bordo Basketbol'da oynayan 22 yaşındaki pivot Yusuf Gündüz ile anlaştı. Transferle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Yusuf Gündüz. Geçtiğimiz sezon Bordo formasıyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükselme başarısı gösteren genç pivot Yusuf Gündüz, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu ve Miçotakis'in F-35 sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yanıt

Netanyahu ve Miçotakis'e net yanıt: Benim dünyamda yeri yok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'da dizel yakıt ihracatı yasaklandı

Bu görüntüler Putin'i zorda bıraktı! En sonunda tamamen yasakladı
Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu

Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
Tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'ın 'Ölü Deniz' adlı stand-up gösterisinin videosuna erişim engeli

Milyonlarca kez izlenen gösteriye erişim engeli
Fenerbahçe, Admira Wacker'i çok farklı geçti

Fenerbahçe sezona bomba gibi başladı! Rakibine gol olup yağdılar
Çankaya Köşkü'ndeki lider eşleri buluşmasına 2 isim damga vurdu

Lider eşleri buluşmasında tüm gözler ikisinin üzerindeydi

NATO Genel Sekreteri Rutte: 2027'de zirveye Arnavutluk ev sahipliği yapacak

NATO'nun 1 numaralı ismi açıkladı! Zirve seneye o ülkede
Erdoğan'dan Meloni'ye: AB ile son pürüzleri kaldıralım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meloni'ye 'AB üyeliği' mesajı