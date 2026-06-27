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Petkimspor'dan genç forvet transferi

Petkimspor'dan genç forvet transferi
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Basketbol Süper Ligi takımı Aliağa Petkimspor, Galatasaray'dan 23 yaşındaki uzun forvet Tibet Görener ile anlaştığını duyurdu.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, dış transferde Galatasaray'dan uzun forvet Tibet Görener (23) ile anlaşma sağladığını duyurdu. İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Tibet Görener. Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen genç forvet Tibet Görener, yolculuğumuz için aramıza katıldı" denildi. Basketbola Banvit altyapısında başlayan Tibet, lise eğitimi için gittiği ABD'de 3 sezon NCAA tecrübesi yaşadı. 2.06 boyundaki Tibet; U16, U18 ve U20 milli takımlarında da görev yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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