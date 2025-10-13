Haberler

Aliağa Petkimspor, Galatasaray'a Son Saniyelerde Yenildi

Aliağa Petkimspor, Galatasaray'a Son Saniyelerde Yenildi
Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, evinde oynadığı maçta Galatasaray'a 80-75 mağlup oldu. Antrenör Özhan Çıvgın, maçta yapılan kolay top kayıplarının sonuca etki ettiğini belirtirken, sakat oyuncuları Stanley Whittaker'ın yokluğunda Philip Scrubb'ı transfer ettiklerini duyurdu.

İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor üst üste ikinci yenilgisini evinde farkı bir ara 11 sayıya kadar çıkardığı maçta Galatasaray'a evinde son periyotta 80-75 teslim olarak aldı. Son bölümdeki top kayıpları nedeniyle mağlubiyete razı olan Petkim'de Antrenör Özhan Çıvgın, "Savunmada istediklerimizi yaptığımız bir maçta yaptığımız kolay top kayıpları yüzünden maç elimizden kaydı. Stanley'nin sakatlığı ve 1-2 numaralı pozisyonlarda rotasyon darlığı da maça etki etti. Martynas'ın tam ritmini yakalamışken sakatlanıp dışarıda kalması bizi olumsuz etkiledi. İyi çalışan bir ekibiz. Bu maçın eksikleri üzerine çalışıp, önce çarşamba günü içeride oynayacağımız FIBA Europe Cup maçını kazanarak moral bulup önümüze bakacağız. Bize destek olan herkese çok teşekkürler, desteğe çok ihtiyacımız var. Bütün sezon yol uzun ve zor" dedi. Petkimspor çarşamba günü Europe Cup'taki ilk sınavında CSM Corona Brasov'u konuk edecek.

WHITTAKER YERİNE SCRUBB

Aliağa Petkimspor, geçen hafta Fenerbahçe Beko deplasmanında omzundan sakatlanıp 4-6 hafta arasında parkelerden uzak kalacağı açıklanan Stanley Whittaker'ın yokluğunda Philip Scrubb'ı transfer etti. 32 yaşında, 1.94 boyundaki Kanadalı oyun kurucu ülkemizde 2023-24 sezonunda Bahçeşehir Koleji forması giydi. Scrubb, son olarak İspanya'nın Leyma Coruna takımında oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
