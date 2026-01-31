Petkimspor deplasmanda Galatasaray'a karşı

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 5 maçını kaybeden Aliağa Petkimspor yarın deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 15.30'da başlayacak 18'inci hafta mücadelesini Emin Moğulkoç, Can Mavisu, Musa Kazım Çetin hakem üçlüsü yönetecek. Ligde 17 maçta 5 galibiyet alan İzmir temsilcisi 13'üncü sırada, 10 galibiyeti bulunan Galatasaray ise 8'inci basamakta yer alıyor. İlk yarıda rakibine evinde 80-75 mağlup olan Petkimspor, bu kez kazanarak kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor