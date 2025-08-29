Aliağa Petkimspor, Galatasaray'a Hazırlık Maçında Yenildi

Aliağa Petkimspor, Galatasaray'a Hazırlık Maçında Yenildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BASKETBOL Süper Ligi'nde mücadele edecek Aliağa Petkimspor, sezon öncesi Galatasaray ile oynadığı hazırlık maçında 86-83 mağlup oldu. Yeni yabancı oyunculardan Efianayi 18 sayı ile en skorer isim olurken, takıma yeni katılan diğer oyuncular da iyi performans sergiledi.

BASKETBOL Süper Ligi'nin yanı sıra Avrupa'da FIBA Europe Cup'ta yer alacağı yeni sezona hazırlanan Aliağa Petkimspor, İstanbul'da çıktığı ilk özel maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Sezon öncesi kadrosunu tepeden tırnağa yenileyen Petkimspor, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan hazırlık maçında Galatasaray'a 86-83 mağlup oldu. Petkim'de yuvaya dönen yeni yabancılardan Efianayi 18 sayıyla en skorer isim oldu. Whittaker ve Troy Selim 14'er, Franke ile Sajus ise 12'şer sayıyla oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Formunu spora borçlu! 50 yaşındaki Pınar Altuğ yıllara meydan okudu

50 yaşındaki Pınar Altuğ'dan iddialı poz! Yıllara meydan okudu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 kilo veren Merve Özbey'den kış hazırlığı! Kavanozlarca domates sosu yaptı

Ünlü şarkıcı mutfağa girdi, marifetini konuşturdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.