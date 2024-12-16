Üye Girişi
Haberler
İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı
İsrail, Suriye'yi vurdu! Saldırının şiddetiyle deprem oldu
2025 yılı için geçerli olacak asgari ücrete ilişkin en güçlü senaryolar ortaya çıktı
İşte asgari ücret için en güçlü senaryolar
Market poşetlerine okkalı zam
Market poşetlerine okkalı zam! İşte konuşulan rakam
Arınç'tan çok konuşulacak Suriye yorumu: En karlı İsrail çıktı
"En karlı İsrail çıktı" deyip Erdoğan'a sürpriz bir öneride bulundu

Aliağa Petkimspor, Filou Oostende ile Zorlu Maça Çıkıyor

Aliağa Petkimspor, Filou Oostende ile Zorlu Maça Çıkıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki son hafta maçında Belçika'da Filou Oostende ile karşılaşacak. İzmir ekibi, galip gelmesi veya en fazla 2 sayı farkla kaybetmesi durumunda grubu 2. sırada tamamlayacak.

Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda yarın Filou Oostende ile Belçika'da karşı karşıya gelecek.

Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Filou Oostende ile mücadele edecek. Belçika'da COREtec Spor Salonu'nda oynanacak zorlu müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak. Daha önce son 16 turu için play-in'e kalmayı garantileyen İzmir ekibi, Oostende'yi mağlup etmesi veya en fazla 2 sayı farkla yenilmesi halinde grubu 2. sırada bitirerek play-in'de saha avantajını ele geçirecek. Bu sezon grupta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Burak Gören ve öğrencileri, yollarına avantajlı bir şekilde devam edebilmek için bu karşılaşmada hata yapmak istemiyor.

Aliağa Petkimspor, İzmir'de oynanan ilk maçta Oostende'yi 77-74 mağlup etmeyi başarmıştı.

Öte yandan İzmir ekibi, hafta sonu Karşıyaka ile oynanan derbide rakibini 83-82 yenerek 4 maç sonra ligde kazanmayı başardı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

İstanbul'da 8 çaya ödenen hesap şaşkına çevirdi
img

Altın fiyatları her an fırlayabilir
img

Babaannesine yemek yediren ünlü oyuncu, bunu hiç beklemiyordu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
Belediyedeki vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
Suriye'nin para birimi değişiyor
Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyunca ikinci yarıya çıkamadı
Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
Ettiği küfürleri görmeniz lazım
Fırtına somon kafesini parçalayınca vatandaşlar dereye akın etti
Fırtına sonrası haberi duyan dereye koştu

Son Dakika Haberleri

Hasan Biltekin kimdir? Hasan Biltekin kaç yaşında, nereli? Market poşetlerine zam geldi mi, ne kadar olacak? Market poşetleri neden ücretli? Sansar Salvo kimdir, gerçek adı ne? Rapçi Salvo kaç yaşında ve nereli? Sansar Salvo tutuklandı mı, neden tutuklandı? Rapçi Salvo'nun suçu ne? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 31 Aralık'ta kamu kurumları çalışıyor mu? Hadise ile Sinan Akçıl neden ayrıldı? Hadise eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında ne dedi? 1 Ocak'ta marketler açık mı? 31 Aralık yarım gün mü? Asgari ücret 2025 ne zaman açıklanacak? Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? Nazar belirtileri nelerdir? Nazar nasıl anlaşılır?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.