Trump kongrede konuştu: Zelenski masaya gelmeye hazır, Rusya da barış istiyor

Kongrede konuşan Trump dünyanın dört gözle beklediği haberi verdi
Erdoğan'dan bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun

Erdoğan'dan bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun
Trump kafaya taktı bir kere: Grönland'ı öyle ya da böyle alacağız

Halka mesajı var: O bölgeyi alıp sizi dolarlar içinde yüzdüreceğiz
AK Parti kongresine katıldı diye eziyet edilen esnaf konuştu! Kahreden sözler

Zorla özür dilettirip tövbe ettirilen esnaftan kahreden sözler

Aliağa Petkimspor FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Üçte Sıfır

Aliağa Petkimspor FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Üçte Sıfır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa Petkimspor, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda oynadığı üçüncü maçında Tenerife'ye 90-83 mağlup olarak galibiyetle tanışamadı. Başantrenör Burak Gören, karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Aliağa Petkimspor, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turundaki üçüncü maçında deplasmanda karşılaştığı Tenerife'ye mağlup oldu ve bu turda henüz galibiyetle tanışamadı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde sezona B Grubu'nda başlayan ve daha sonra grubunu ikinci sırada tamamlayıp bir üst tur için play-in oynama hakkı kazanan Aliağa Petkimspor, bu etapta da Hapoel Holon'u eledi ve son 16 turuna kalmayı başardı. Bu aşamaya kötü bir başlangıç yapan Aliağa Petkimspor, ilk iki karşılaşmada Basquet Manresa ile Reggiana'ya mağlup oldu. Üçüncü maçta ise deplasmanda Tenerife'ye konuk olan İzmir ekibi, İspanyol temsilcisine 90-83 yenildi ve bu tura üçte sıfırla başladı.

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören de karşılaşmaya dair açıklamalarda bulundu. Rakibini galibiyetten dolayı tebrik eden Gören, "Tenerife bu ligin en güçlü takımlarından bir tanesi, çok önemli bir kulüp. Dolayısıyla harika bir takıma karşı karşıya geldik. Maça çok kötü başladık, ikinci yarıda iyi mücadele ettik ve geri döndük. Tabii Tenerife çok tecrübeli bir takım, çok uzun süredir beraber oynayan bir takımdan bahsediyoruz. Sonuç olarak maçı kaybettik ama oyuncularımıza ikinci yarıdaki çabalarından dolayı teşekkür ederim. İyi mücadele ettik ama olmadı. Kalan maçlarda neler olacağını göreceğiz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Müşterinin hesabına yanlışlıkla 6 milyar dolar gönderildi
img

Bir bardak çayın fiyatını gören şaştı kaldı
img

AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Gökçek'in 'iftar' iddiası Meclis'i karıştırdı

Gökçek'in "iftar" iddiası Meclis'i karıştırdı, yalanlayan Bozdağ oldu
Kripto para dünyasına yön verecek buluşma: Herkes bu tarihi günü bekliyor

Kripto para dünyasına yön verecek buluşma
Muhabirden gerginlik yaşadığı Avşar'a olay yanıt: Bana evlenme teklif etmiştiniz

Muhabirden kendisine tepki gösteren Hülya Avşar'a bomba yanıt
Benfica'da gündem oruç tutan futbolcular

Oruç tutmaları olay oldu
Kongre salonunda ilginç olay! Uyarıları dinlemeyince salondan kovuldu

Kongre tarihinde bir ilk! Hareketine devam edince salondan kovuldu
Kayıp mimar Ece Gürel'i arama çalışmalarında yeni iz

Kayıp mimar Ece Gürel'i arama çalışmalarında yeni iz

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.