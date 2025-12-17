Casademont Zaragoza: 98-75

FIBA Europe Cup 2'nci Tur N Grubu'na deplasmanda Dinamo Sassari'yi yenerek başlayan Aliağa Petkimspor, evinde Casademont Zaragoza'yı da mağlup ederek 2'de 2 yaptı: 98-75. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda oynanan maçta Aliağa Petkimspor ilk periyodu 23-12, devreyi 43-35 önde tamamladı. Üçüncü periyot 57-58 bitti. Son 10 dakikada 41 sayı atarken rakibine yalnız 17 sayı şansı tanıyan İzmir ekibi parkeden 98-75 galip ayrıldı. Petkimspor'da Frankie 24 sayıyla oynadı. Çeyrek final yarısında avantajı eline geçiren Aliağa Petkimspor, grupta sonraki maçına 14 Ocak'ta Yunanistan'da Peristeri deplasmanında çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor