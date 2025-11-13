Haberler

Aliağa Petkimspor, FIBA Avrupa Kupası'nda Üst Üste 3 Galibiyetle Liderliğini Sürdürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aliağa Petkimspor, FIBA Avrupa Kupası C Grubu'nda üst üste 3 maç kazandı. İlk maçı kazanarak iyi bir başlangıç yapan ekip, bir yenilginin ardından hızla toparlanarak liderlik koltuğuna oturdu. İzmir ekibi, liderliğini korumak için 19 Kasım'da CSM Oradea ile oynanacak maçı kazanmayı hedefliyor.

Aliağa Petkimspor, FIBA Avrupa Kupası C Grubu'nda üst üste 3 maçını kazanarak liderliğini sürdürdü.

FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele eden Aliağa Petkimspor, Avrupa sahnesinde iyi performansını sürdürüyor. İlk maçında Romanya ekibi Corona Braov'u sahasında 85-74 mağlup ederek turnuvaya iyi bir başlangıç yapan İzmir ekibi, ikinci karşılaşmada Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'ya deplasmanda 84-78 yenildi.

Başantrenör Özhan Çıvgın yönetimindeki Aliağa Petkimspor, bu yenilginin ardından vites yükseltti. CSM Oradea'yı mağlup ederek liderliği ele geçiren İzmir temsilcisi, rövanş maçlarında da etkili performansını sürdürdü. Corona Braov'u deplasmanda, AEK Larnaca'yı ise iç sahada mağlup eden Petkimspor, 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Aliağa Petkimspor, 19 Kasım Çarşamba günü ikinci sıradaki CSM Oradea ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İzmir ekibi, bu maçı kazanarak grubunu lider tamamlayıp üst tura yükselmeyi hedefliyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
MSB, 20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'ların uçuşunu durdurdu

20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'larla ilgili yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
20 şehit verdiğimiz uçak vurulmuş olabilir mi? Emekli korgeneral, 49 yıl önceki olayı hatırlattı

Emekli korgeneral, 49 yıl önceki 'Ermeni er' olayını hatırlattı
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Yürek burkan görüntülerin ardından Metin Keçeci konuştu

Karton toplarken görüntülenen ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
beIN Sports spikeri, canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi

Canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi
Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok

Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok
Benzine zam geliyor! İşte il il yeni fiyatlar

Araç sahipleri dikkat! Yine zam göründü
Bahçelievler'de otoparkta yaşanan ilginç kaza kamerada

9 araca çarpıp, 5 metreden uçtu
Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken miras iddiası ortalığı karıştırdı

Fatih Ürek canıyla mücadele ederken aile içinde kriz iddiası
Şampiyon olan futbolculara tam 250.000 dolar verdi

Çantadan çıkanı görünce donup kaldılar
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
Ağabeyi 37 bıçak darbesiyle öldürülen çocuğun sözleri ağlattı

Ağabeyi 37 bıçak darbesiyle öldürülen çocuğun sözleri ağlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.