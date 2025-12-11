Basketbol: FIBA Avrupa Kupası
Basketbol FIBA Avrupa Kupası ikinci tur N Grubu ilk hafta maçında Aliağa Petkimspor, İtalya'nın Dinamo Sassari takımını 76-72 yenerek turnuvaya galibiyetle başlamış oldu.
Basketbol FIBA Avrupa Kupası ikinci tur N Grubu ilk hafta maçında Aliağa Petkimspor, deplasmanda İtalya ekibi Dinamo Sassari'yi 76-72 yendi.
Serradimigni Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk çeyreğini 19-10 önde kapatan konuk takım, devre arasına 35-34 geride girdi.
Başa baş mücadeleye sahne olan müsabakanın üçüncü çeyreği, 49-49 eşitlikle sona erdi.
Son periyotta skor üstünlüğünü ele geçiren Aliağa Petkimspor, karşılaşmayı 76-72 kazanarak ikinci tur mücadelesine galibiyetle başladı.
Konuk ekipte Yannick Franke, 18 sayıyla maçın en skoreri oldu. Dinamo Sassari'de ise Carlos Marshall'ın 15 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor