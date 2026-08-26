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Petkimspor, Letonyalı pivot Pasecniks'i kadrosuna kattı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Aliağa Petkimspor, Letonya Milli Takımı'nda da forma giyen 2,18 metrelik pivot Anzejs Pasecniks ile anlaştı. Pasecniks geçen sezon 10,4 sayı, 7,7 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Letonyalı pivot Anzejs Pasecniks'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Letonya Milli Takımı formasını da giyen, geçtiğimiz sezon Hsinchu JKO Lioneers formasıyla 10,4 sayı, 7,7 ribaunt ve 1,5 asist ortalamaları yakalayan 2,18 metrelik pivot Anzejs Pasecniks, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı." denildi.

Kaynak: AA
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