Basketbol: FIBA Avrupa Kupası

Salon: ENKA

Hakemler: Carsten Straube (Almanya), Edgard Ceccralli (Fransa), Kirile Tvauri (Gürcistan)

Aliağa Petkimspor: Franke (18), Whittaker (15), Efianayi (11), Blumbergs (11), Sajus (10), Brown (9), Troy Selim Şav (4), Floyd (2), Mustafa Kurtuldum (2), Yunus Emre Sonsırma

Dinamo Sassari : Pullen (17), Thomas (12), McGlynn (10), Buie (7), Zanelli (7), Visconti (5), Ceron (4), Vincini (4), Johnson (2), Mezzanotte (2)

???????1.? ?Periyot: 20-25

Devre: 47-43

3.? ?Periyot: 66-57

FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur N Grubu 4. hafta maçında Aliağa Petkimspor, sahasında İtalya'nın Dinamo Sassari takımını 82-70 mağlup etti.

Grupta liderliğini koruyan Aliağa Petkimspor, bu galibiyetle 4'te 4 yaptı. Sassari ise maç kazanamadı.