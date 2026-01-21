Haberler

Basketbol: FIBA Avrupa Kupası

Basketbol: FIBA Avrupa Kupası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIBA Erkekler Avrupa Kupası N Grubu 4. hafta maçında Aliağa Petkimspor, sahasında İtalya'nın Dinamo Sassari takımını 82-70 mağlup ederek gruptaki 4. galibiyetini aldı.

Salon: ENKA

Hakemler: Carsten Straube (Almanya), Edgard Ceccralli (Fransa), Kirile Tvauri (Gürcistan)

Aliağa Petkimspor: Franke (18), Whittaker (15), Efianayi (11), Blumbergs (11), Sajus (10), Brown (9), Troy Selim Şav (4), Floyd (2), Mustafa Kurtuldum (2), Yunus Emre Sonsırma

Dinamo Sassari : Pullen (17), Thomas (12), McGlynn (10), Buie (7), Zanelli (7), Visconti (5), Ceron (4), Vincini (4), Johnson (2), Mezzanotte (2)

???????1.? ?Periyot: 20-25

Devre: 47-43

3.? ?Periyot: 66-57

FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur N Grubu 4. hafta maçında Aliağa Petkimspor, sahasında İtalya'nın Dinamo Sassari takımını 82-70 mağlup etti.

Grupta liderliğini koruyan Aliağa Petkimspor, bu galibiyetle 4'te 4 yaptı. Sassari ise maç kazanamadı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Spor
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı

Güllü'nün kızı Tuğyan'a bir şok daha! En yakınındaki isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan Davos'ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız

Davos'taki konuşmasına damga vuran tehdit: Hayır derseniz unutmayız
İspanya'da gündem olan kare: Arda Güler'in kolundaki detay performansının bile önüne geçti

İspanya'da gündem olan kare; Performansının bile önüne geçti
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika'da 8 adet adak koç kestirdi

6 yılda boşanabilen adam mutluluğunu bakın kimlerle paylaştı
Trump'tan Davos'ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız

Davos'taki konuşmasına damga vuran tehdit: Hayır derseniz unutmayız
Bu gerçek olabilir mi? Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu

Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu
Brezilyalı Temel Reis hayatını kaybetti

Olağanüstü kaslarıyla tanınıyordu! Temel Reis hayatını kaybetti