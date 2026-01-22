Aliağa Petkimspor zirveyi bırakmadı

FIBA Europa Cup 2'nci Tur N Grubu'nda oynadığı 4'üncü maçında evinde İtalya ekibi Dinamo Sassari'yi 82-70 mağlup eden Aliağa Petkimspor üst üste 4'üncü galibiyetini alarak liderlik koltuğunu korudu. Normal sezonda C Grubu'nu 2'nci sırada tamamlayarak yükseldiği 2'nci Tur'da sırasıyla Dinamo Sasari'yi 76-72 (D), Zaragoza'yı 98-75, Peristeri'yi 82-61 (D) yendikten sonra Sassari'yi bu kez iç sahada 12 sayı farkla dize getiren İzmir temsilcisi çeyrek final kapısını sonuna kadar araladı. Petkimspor kalan 2 randevuda Zaragoza (D) ve Peristeri ile karşılaşacak. Öte yandan dün grupta oynanması gereken Peristeri-Zaragoza maçı şiddetli yağmur nedeniyle salonun çatısından su sızması üzerine 28 Ocak'a ertelendi. Bu müsabakayı zirve takipçisi Peristeri kazanması halinde lider Aliağa Petkimspor, ilk 2'yi garantileyip çeyrek finale kalmayı başaracak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor