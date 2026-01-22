Haberler

Aliağa Petkimspor zirveyi bırakmadı

Güncelleme:
FIBA Europa Cup 2'nci Tur N Grubu'ndaki 4'üncü maçında Aliağa Petkimspor, Dinamo Sassari'yi 82-70 yenerek üst üste 4'üncü galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Takım, çeyrek finale çıkma yolunda önemli bir adım attı.

FIBA Europa Cup 2'nci Tur N Grubu'nda oynadığı 4'üncü maçında evinde İtalya ekibi Dinamo Sassari'yi 82-70 mağlup eden Aliağa Petkimspor üst üste 4'üncü galibiyetini alarak liderlik koltuğunu korudu. Normal sezonda C Grubu'nu 2'nci sırada tamamlayarak yükseldiği 2'nci Tur'da sırasıyla Dinamo Sasari'yi 76-72 (D), Zaragoza'yı 98-75, Peristeri'yi 82-61 (D) yendikten sonra Sassari'yi bu kez iç sahada 12 sayı farkla dize getiren İzmir temsilcisi çeyrek final kapısını sonuna kadar araladı. Petkimspor kalan 2 randevuda Zaragoza (D) ve Peristeri ile karşılaşacak. Öte yandan dün grupta oynanması gereken Peristeri-Zaragoza maçı şiddetli yağmur nedeniyle salonun çatısından su sızması üzerine 28 Ocak'a ertelendi. Bu müsabakayı zirve takipçisi Peristeri kazanması halinde lider Aliağa Petkimspor, ilk 2'yi garantileyip çeyrek finale kalmayı başaracak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
"Aşkım, sevdam" dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
