Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aliağa Petkimspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 82-77 mağlup etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aliağa Petkimspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 82-77 mağlup etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 82-77 yenerek iki maçlık mağlubiyet serisini bitirdi. Orhun Ene, maç sonrası çok değerli bir takımı yendiklerini, Fenerbahçe'nin EuroLeague çift maç haftasından etkilendiğini düşündüğünü söyledi.

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup ederek iki maç sonra yeniden galibiyet sevinci yaşadı.

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezona galibiyetle başlayan Aliağa Petkimspor, ilk hafta mücadelesinde sahasında Merkezefendi Basketbol'u mağlup etti. Ancak İzmir ekibi, bu çıkışını sürdüremeyerek sonraki iki haftada Erokspor ve Körfez Basket'e yenildi. İki maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmak isteyen Orhun Ene ve öğrencileri, ligin 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede etkili bir performans sergileyen Aliağa Petkimspor, sarı-lacivertlileri 82-77 mağlup ederek iki maç aradan sonra galibiyetle tanıştı. Başantrenör Orhun Ene de karşılaşmanın ardından mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hem maçın hem de takımların genel durumuyla alakalı konuşan Ene, "Yani şimdi 'biz çok iyiyiz' desem gerçekçi olmayacak. 'Fenerbahçe yorgundu' desek bu sefer bizim hakkımız yenmiş olacak. Çok değerli bir takımı yendik. Tabii ki Fenerbahçe'nin tüm gücü bu değil, EuroLeague'de çift maç haftasıydı. Bu yüzden biraz etkilendiklerini düşünüyorum. Tabii ki arada müthiş bir yetenek ve fizik farkı var ama basketbol böyle bir spor. Yetenek ve fizik olmasa bile aklınızı doğru kullandığınızda, oyunu kontrol etmeyi bildiğinizde bir fark oluşturabiliyorsunuz" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şarkıcı Mela Bedel’in annesi hayatını kaybetti

Genç şarkıcının acı günü: Annesini kaybetti!
Fenerbahçe'de Asensio krizi! Herkes aynı dertten müzdarip

Fenerbahçe'de Asensio krizi! Herkes aynı dertten müzdarip
Hepsi’nin Yasemin’i Big5 jüri kadrosuna katıldı

Hepsi’nin Yasemin’i artık jüri koltuğunda
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Depremden sonra gelen istila! Evleri ve bahçeleri sardı, ilaç da çare olmuyor

Depremden sonra gelen istila! Evleri ve bahçeleri sardı
Yasa dışı üreme ticaretine operasyon! 14 ilde 53 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Kadın bedeni üzerinden haksız kazanca darbe! Doktorlar da gözaltında
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı

Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu! Onunla alay edenler şimdi tanıyamıyor

Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu! Son hali şaşkına çevirdi
Barbara Palvin doğumdan 6 hafta sonra Victoria’s Secret podyumunda

1,5 ay önce doğum yapmıştı, podyumda göz kamaştırdı
Tel Aviv-Viyana uçağında bomba paniği! Bulgaristan’a acil iniş yaptı

İsrail'den kalkan uçakta bomba paniği: Rota değişti, acil iniş yaptı

İstanbul'daki selin boyutu ortaya çıktı! Beykoz'da yıllık yağışın yüzde 40'ı tek günde düştü

Ocak ayına kadar yağacak yağmur tek günde düştü!