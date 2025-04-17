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Aliağa Petkimspor'da Yavuz Gültekin Sakatlandı

Aliağa Petkimspor'da Yavuz Gültekin Sakatlandı
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Yavuz Gültekin'in kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edildiğini ve 3-4 hafta parkelerden uzak kalacağını açıkladı.

Aliağa Petkimspor, Yavuz Gültekin'in yapılan kontrollerinde kasık bölgesi kas grubunda 2. derece yırtık tespit ediğini ve 3-4 hafta parkelerden uzak kalacağını duyurdu.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Karşıyaka maçında sakatlanan Yavuz Gültekin'in kasık bölgesi kas grubunda 2. derece yırtık oluşmasından dolayı 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını duyuruldu. Konuyla ilgili Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Yavuz Gültekin'in yapılan kontrollerinde, kasık bölgesi kas grubunda 2. derece yırtık tespit edilmiştir. Sağlık ekibimizin başlattığı tedavi süreci doğrultusunda sporcumuzun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir. Yavuz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde parkelere dönmesini temenni ediyoruz" denildi. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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