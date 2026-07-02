Aliağa Petkimspor, ABD'li uzun forvet Horton'u kadrosuna kattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li uzun forvet Chris Horton'u transfer etti.

İzmir ekibinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Chris Horton. Geçtiğimiz sezon Reyer Venezia formasıyla İtalya Ligi'nde 8,6 sayı ve 6,1 ribaunt, EuroCup'ta ise 8,4 sayı ve 7,1 ribaunt ortalamaları yakalayan Amerikalı uzun forvet Chris Horton, hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı." ifadeleri kullanıldı.