FIBA Avrupa Kupası: Aliağa Petkimspor: 98 Casademont Zaragoza: 75
FIBA Avrupa Kupası 2. Tur N Grubu'nda Aliağa Petkimspor, sahasında İspanyol ekibi Casademont Zaragoza'yı 98-75'lik skorla yenerek ikinci galibiyetini aldı. Maçın periyotları Aliağa'nın üstünlüğüyle tamamlandı.
FIBA Avrupa Kupası 2. Tur N Grubu'nun 2. maçında Aliağa Petkimspor, sahasında İspanya'nın Casademont Zaragoza takımını 98-75 mağlup ederek ikinci galibiyetini elde etti.
Salon: ENKA
Hakemler: Mladen Lucic (Karadağ), Nemanja Vlahovic (Sırbistan), Roko Hordov (Hırvatistan)
Aliağa Petkimspor: Efianayi 20, Blumbergs 14, Yunus Emre Sonsırma 5, Floyd 10, Scrubb 4, Whittaker 4, Franke 24, Mustafa Kurtuldum, Troy Selim Şav 4, Sajus 13, Mustafa Emir Sevig
Başantrenör: Özhan Çıvgın
Casademont Zaragoza: Robinson 14, Spissu 4, Yusta 8, Dubljevic 11, Stephens 6, Bell-Haynes 11, Gonzalez 7, Fernandez, Rodriguez, Koumadje 12, Traore 2
Başantrenör: Isa Ramirez
1. Periyot: 23-12 (Aliağa Petkimspor lehine)
Devre: 43-35 (Aliağa Petkimspor lehine)
3. Periyot: 57-58 (Aliağa Petkimspor lehine) - İZMİR