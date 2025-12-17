Haberler

FIBA Avrupa Kupası: Aliağa Petkimspor: 98 Casademont Zaragoza: 75
FIBA Avrupa Kupası 2. Tur N Grubu'nda Aliağa Petkimspor, sahasında İspanyol ekibi Casademont Zaragoza'yı 98-75'lik skorla yenerek ikinci galibiyetini aldı. Maçın periyotları Aliağa'nın üstünlüğüyle tamamlandı.

FIBA Avrupa Kupası 2. Tur N Grubu'nun 2. maçında Aliağa Petkimspor, sahasında İspanya'nın Casademont Zaragoza takımını 98-75 mağlup ederek ikinci galibiyetini elde etti.

Salon: ENKA

Hakemler: Mladen Lucic (Karadağ), Nemanja Vlahovic (Sırbistan), Roko Hordov (Hırvatistan)

Aliağa Petkimspor: Efianayi 20, Blumbergs 14, Yunus Emre Sonsırma 5, Floyd 10, Scrubb 4, Whittaker 4, Franke 24, Mustafa Kurtuldum, Troy Selim Şav 4, Sajus 13, Mustafa Emir Sevig

Başantrenör: Özhan Çıvgın

Casademont Zaragoza: Robinson 14, Spissu 4, Yusta 8, Dubljevic 11, Stephens 6, Bell-Haynes 11, Gonzalez 7, Fernandez, Rodriguez, Koumadje 12, Traore 2

Başantrenör: Isa Ramirez

1. Periyot: 23-12 (Aliağa Petkimspor lehine)

Devre: 43-35 (Aliağa Petkimspor lehine)

3. Periyot: 57-58 (Aliağa Petkimspor lehine) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
