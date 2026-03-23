Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 23. haftanın son maçında Aliağa Petkimspor, Bursaspor Basketbol karşısında 91-82'lik skorla galip geldi.

Salon: ENKA

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Polat Parlak, Tolga Akkuşoğlu

Aliağa Petkimspor: Boran Güler 3, Whittaker 23, Efianayi 16, Blumbergs 11, Sajus 3, Brown 5, Franke 16, Yunus Emre Sonsırma 8, Troy Selim Şav 6, Floyd

Bursaspor Basketbol : Childress 4, Yavuz Gültekin 10, Konontsuk 5, Nnoko 11, Georges-Hunt 14, Berk Can Akın 4, Delaurier 6, Yesukan Onar 4, Smith 13, King 11

1.? ?Periyot: 19-18

Devre: 47-39

3.? ?Periyot: 69-57

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi

Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan'la ilgili yeni gelişme
Fenerbahçe'ye müjde: Bakanlıktan onay geldi

Fenerbahçe'ye müjde: Bakanlıktan onay geldi
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı

Tek sözüyle altın uçuşa geçti
Körfez ülkelerinde duyulan her ses panik yaratmaya başladı

İran, İsrail'den çok o ülkeyi vurdu: Her gürültü patlama sanılıyor
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı

TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı
Fenerbahçe'ye müjde: Bakanlıktan onay geldi

Fenerbahçe'ye müjde: Bakanlıktan onay geldi
Slovak futbolcuların Skriniar için söyledikleri Fenerbahçelilerin tepkisini çekti

Fenerbahçe taraftarını çılgına döndüren sözler
Altın fiyatı düştü, Kuyumcukent'te gram altın tükendi

Görüntüler İstanbul'dan! Arabasını park eden oraya koştu