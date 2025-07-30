Aliağa Petkimspor, Boran Güler ile Anlaştı

Aliağa Petkimspor, Boran Güler ile Anlaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol Süper Ligi takımlarından Aliağa Petkimspor, Yalovaspor'dan eski oyuncusu Boran Güler ile yeni bir sözleşme imzaladı. 23 yaşındaki oyun kurucu, daha önce 2020-2022 yılları arasında Aliağa Petkimspor'da oynamıştı.

BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor dış transferde Yalovaspor'dan eski oyuncusu Boran Güler ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Boran Güler tüm enerjisi ile hedef yolcuğumuzda bizimle" denildi. Daha önce 2020-22 yılları arasında İzmir ekibinde forma giyen 23 yaşındaki oyun kurucu geçen sezon 21 maçta 2.7 sayı, 1.8 ribaund, 0.9 asist ortalaması tutturdu. Bandırma'da basketbola başlayan Boran, İlab Basketbol ve Türk Telekom'da da görev yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Mourinho'nun yüzüne bakmadığı futbolcuyu Emre Belözoğlu kaptı

Mourinho'nun yüzüne bakmadığı futbolcuyu hemen kaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk kalemlerini kırdı! Galatasaray'da temizlik haftası

Okan Buruk kalemlerini kırdı! 5 isim bu hafta takımdan ayrılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.