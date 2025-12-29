Haberler

Aliağa Petkimspor, evinde üst üste 4. kez kaybetti
Aliağa Petkimspor, 13. hafta mücadelesinde Beşiktaş'a 75-72 mağlup olarak ev sahibi olduğu son dört karşılaşmayı da kaybetti. Başantrenör Özhan Çıvgın, oyuncularını kutlayarak, daha iyi bir oyun sergilemeleri gerektiğini belirtti.

Aliağa Petkimspor, ligin 13. hafta mücadelesinde Beşiktaş'a mağlup olarak evinde üst üste oynadığı dört karşılaşmadan da yenilgiyle ayrıldı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 13. hafta mücadelesinde Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmaya geride başlayan İzmir temsilcisi, ilk periyodu 23-18 geride kapattı. İkinci periyotta toparlanan Petkimspor devreye 41-37 önde girdi. Üçüncü periyotta da üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, final çeyreğine 56-54'lük avantajla girdi. Ancak son periyotta skor üstünlüğünü koruyamayan Aliağa Petkimspor, parkeden 75-72'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla İzmir ekibi, evinde üst üste oynadığı dört karşılaşmayı da kaybetti.

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Özhan Çıvgın da karşılaşmayla ilgi kısa bir açıklama yaparak, "Bütün oyuncularımı kutlarım. Sonuna kadar mücadele ettik. Gelişen bir oyunumuz var, üstüne koymamız lazım" ifadelerini kullandı. - İZMİR

